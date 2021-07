Madalena Abecasis deixou os seguidores do Instagram de queixo caído ao notar as semelhanças entre a sua filha Júlia e as gémeas Olsen da série 'Full House'.

"Quem desse lado viu a série 'Full House' com as gémeas Olsen, nos anos 1990? A Júlia é ou não é a gémea perdida? Mas mais bem acabada, ÓBVIO", brinca a digital influencer numa imagem onde compara as meninas com as personagens da referida trama.

Os fãs concordaram com Madalena e foram muitos os que consideraram que Júlia é "igual" aos personagens e há até quem diga que a menina e as gémeas foram "separadas à nascença".

Madalena Abecasis, recorde-se, é ainda mais de outras três crianças: Francisca, José e o bebé João Diogo.

