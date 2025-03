Esta terça-feira, 25 de março, Madalena Abecasis partilhou com os seguidores o novo hobby do filho. Ao que parece, não é muito comum.

"O Zé está a escrever um caderno inteiro com números. Um. Caderno. Com. Números. Desde o número 1. Vai no 7274", escreveu a criadora de conteúdos na legenda do vídeo que publicou.

"Não sei o que isto quer dizer. Mas que é estranho, é. Se alguém souber o que raio se passa aqui, por favor diga. Se ajudar, ele é Sagitário", brincou ainda.

No vídeo, pode ver-se o filho de Madalena a folhear o 'caderno de números' que está praticamente preenchido.

"Se calhar devia comprar-lhe um iPad ou um telemóvel cheio de jogos e introduzi-lo à internet", concluiu.

Em jeito de brincadeira, Jessica Athayde comentou: "Sou sagitária. É tudo normal".

Ora veja.