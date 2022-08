Madalena Abecasis partilhou uma fotografia dos seus pés esta quinta-feira, dia 18 de agosto, e acabou por fazer mais tarde uma outra publicação sobre esta parte do seu corpo em virtude de vários comentários que recebeu.

"Por causa de um simples story, perdi a conta às mensagens que se referiam ao aspeto dos meus pés. Que pés são esses? Que pés mais feios! Esses dedos são horríveis. And soión. Malta, tenho uma notícia para vocês, super em primeira mão: EU SEI!", começou por dizer na legenda de uma nova imagem dos seus pés.

"E sei para aí desde os meus 10 anos, quando um tio de primos me disse na praia que eu tinha pés de pato em vez de pés de gente. E a miúda de 10 anos que nunca sequer pensou que uns pés podiam ser considerados bonitos ou feios, tomou consciência deles de forma muito negativa e até aos meus 30 e poucos anos nunca usei umas havaianas", acrescentou.

A influenciadora revelou ainda que só mais recentemente começou a usar calçado que mostra os pés, brincando ainda com o tema. "Já sei que os pés são feios e já sei que as mãos são de velha. Mas este palminho de cara…", atirou.

No final, Madalena Abecasis deixou ainda uma crítica à rede social. "Já me irritei e já passou, que é para isso que o Instagram serve: para as pessoas despejarem as frustrações em forma de palavras e continuarem a vida como se nada fosse", disse.

