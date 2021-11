Macaulay Culkin causou surpresa ao participar num desfile da Gucci, o 'Gucci Love Parade', que aconteceu esta terça-feira, dia 2, em Los Angeles.

Aos 41 anos, o ator de 'Sozinho em Casa' destacou-se na passadeira vermelha com umas calças camel, e camisa e bomber com estampado inspirado na natureza. Toda a coleção apresentada tinha inspirações na moda da década de 70.

O desfile contou ainda com a participação de estrelas como Jodie Turner-Smith e Jared Leto, que dá vida a Paolo Gucci no filme 'House of Gucci'.

Leia Também: Kieran Culkin quer mudar-se para o Reino Unido... mas a mulher não deixa