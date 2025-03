Macaulay Culkin é um ator de sucesso desde que era criança, graças aos papéis em 'Uncle Buck', 'My Girl' e, sobretudo, 'Sozinho em Casa'. Por essa razão, aos 12 anos já tinha juntado uma fortuna choruda (estimada entre 15 a 17 milhões de dólares).

Mas o grande sucesso em Hollywood fez com que deixasse de lado algumas 'habilidades comuns', como conduzir um carro ou até mesmo lavar roupa.

"Digo sempre que o Mac [Macaulay Culkin] é um ser humano único", começou por dizer a mulher do ator, Brenda Song, no 'The Jennifer Hudson Show', na quinta-feira.

"Ele ainda não sabe conduzir! Levei-o a conduzir no nosso bairro. Fiquei apavorada. Esse homem de 44 anos a conduzir pela primeira vez? Tenho que contratar alguém para fazer isto", comentou.

"Ele viveu e cresceu em hotéis, nunca tinha realmente lavado a roupa, e eu fiquei chocada... Lavo a roupa desde os 10 anos, ajudo a minha mãe. É engraçado, ensiná-lo a lavar roupa", acrescentou.

Macaulay Culkin e Brenda Song, que está quase a completar 37 anos, conheceram-se através de um amigo em comum, por volta de 2014, e reencontraram-se em 2017, no set de gravações de 'Changeland'.

O casal ficou noivo em janeiro de 2022 e tem dois filhos em comum, Dakota Song Culkin, de quatro anos, e Carson Song Culkin, de dois.

