Macaulay Culkin era uma das crianças que frequentava a casa de Michael Jackson. O ator passou a ser amigo do músico desde os 10 anos de idade, época em que Michael tinha já 32.

A diferença de idades entre ambos e o facto de este ter sido uma das crianças a frequentar a casa do rei da pop levaram a que as acusações de abusos sexuais contra menores que surgiram contra Michael Jackson depois do lançamento do documentário 'Leaving Neverland' fossem tema de conversa numa entrevista à revista Esquire.

"Olha, vou começar com esta fala - que não é uma fala, é a verdade: Ele nunca fez nada comigo. Eu nunca o vi fazer nada. E especialmente neste momento, eu não teria nenhum motivo para esconder isso", garante.

"Nunca vi nada. Ele nunca fez nada", defende o ator, que fez questão de explicar os laços que o uniam ao cantor.

"Ele procurou-me porque muitas coisas grandes estavam a acontecer muito rápido comigo. E eu acho... Sim, eu acho que ele se identificava com isso", esclareceu, definindo Michael Jackson como uma pessoa "incrível" da qual apenas pode dizer bem.

