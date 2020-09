José de Abreu, conhecido ator brasileiro, revelou na sua conta de Instagram que a irmã, Maria Elvira, e o sobrinho, Itamar, morreram apenas com uma diferença de três dias.

O artista de 74 anos aproveitou então a plataforma para fazer uma despedida e homenagem em público.

"Dias difíceis: anteontem morreu o meu sobrinho Itamar. Hoje morreu a minha irmã, sua mãe, Maria Elvira. Quatro anos mais velha que eu, sempre me ensinou muito: principalmente a cantar. Dor imensa!", notou.

Numa outra publicação acrescentou: "Maria Elvira e Itamar. Mãe e filho partindo e deixando a dor da perda. Te devo muito, minha irmã. Principalmente por ter cuidado do meu filho e da minha mãe. E ter me ensinado a cantar as melhores canções brasileiras. Que a festa no céu seja boa!".

É referido que Maria Elvira ainda não tinha tido conhecimento da morte do filho, pelo que ela própria acabou por falecer sem saber da notícia, uma vez que os familiares estavam à espera do momento mais adequado para o fazer.

Segundo a imprensa brasileira, Itamar estava em coma durante 15 anos, depois de ter sofrido uma paragem cardíaca.

Leia Também: Bruce Williamson, vocalista dos Temptations, morre por Covid-19