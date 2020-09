Bruce Williamson, o vocalista da banda The Temptations, morreu na sequência de complicações relacionadas com a Covid-19. O falecimento aconteceu no passado domingo, dia 6, na sua casa em Las Vegas, conforme adianta o TMZ.

Foi o filho do artista quem confirmou a notícia através de uma homenagem que fez ao pai nas redes sociais.

"Não há palavras no mundo que possam expressar como me sinto agora. Amo-te pai. Obrigada por seres incrível, amoroso, por seres quem és. Oro a Deus para que um dia nos encontremos novamente", afirmou.

Williamson ficou conhecido quando se juntou ao grupo em 2006 mantendo-se no projeto até 2015.

