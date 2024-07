Pretty Pastel Please, uma youtuber australiana que ficou conhecida pelos seus vídeos de moda e viagem, morreu aos 30 anos.

A notícia foi dada esta sexta-feira, 5 de julho, na sua página oficial de Instagram através de um comunicado.

"Trazemos-vos hoje um anúncio devastador. É com uma dor no coração que informamos que a Alex, conhecida por muitos como Pretty Pastel Please, morreu", revela-se.

"Isto é um choque para todos. A família e amigos pediram privacidade neste momento de luto", é referido, acrescentando que o falecimento foi "repentino" e "inesperado".

Alex, de 30 anos, tinha 690 mil subscritores no YouTube e 122 mil no Instagram.

Leia Também: Vídeo de príncipe William a andar de trotineta elétrica torna-se viral