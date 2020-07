A apresentadora britânia Maya Jama está de luto com a morte do avô. Foi a própria que deu conta da trágica notícia por via das redes sociais, esta terça-feira, dia 7.

A britânica, de 25 anos, prestou uma homenagem ao familiar nas Instagram Stories com várias memórias, afirmando que "ganhou mais um anjo".

Desde logo, os fãs correr às suas caixas de comentários para acarinhar Maya com mensagens de consolo.

