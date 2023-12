Lurdes Baeta, um rosto bem conhecido da informação da TVI, recorreu à sua página de Instagram para assinalar o aniversário da filha Mariana.

Ao destacar na rede social imagens da filha mais velha, escreveu: "Faz anos esta miúda que já é uma mulher, esta força, esta energia, esta procura do espanto, da aventura e de tudo o que está para lá do que vemos. A minha primeira filha que ainda agora me desorganiza, desnorteia e me inaugura como mãe, ainda. Adoro-te, meu amor".

De recordar que além de Mariana, Lurdes Baeta é também mãe de Sofia e Pedro.

Leia Também: Gisele Bündchen celebra aniversário dos filhos na Disney