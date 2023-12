Gisele Bündchen escolheu a Disney World para celebrar o aniversário dos filhos, como partilhou com os seguidores da sua página de Instagram.

Esta segunda-feira, a modelo brasileira publicou um conjunto de imagens captadas no parque de diversões e escreveu: "Mais um ano e aqui estamos de novo para comemorar o aniversário das crianças! Obrigada Walt Disney World. Vivemos um grande momento". Veja as fotografias na galeria.

De recordar que Gisele Bündchen é mãe de Benjamin - que completou 14 anos no dia 8 de dezembro - e Vivian - que celebrou o 11.º aniversário no dia 5 de dezembro. Ambas as crianças são fruto da relação terminada com Tom Brady.

