Este domingo, dia 10 de dezembro, foi dia de festa para a família Grimaldi.

Os dois filhos mais novos do príncipe Alberto, os gémeos Jacques e Gabriella, comemoraram o seu nono aniversário e a irmã mais velha, Jazmin Grace, de 31 anos, assinalou esta data especial na sua conta no Instagram com a partilha de fotografias com os irmãos mais novos, nas quais aparece ainda o outro filho de Alberto, Alexandre Grimaldi, de 20 anos.

"Feliz 9.º aniversário para o meu irmão Jacques e a minha irmã Gabriella! Deslizem para o lado para verem mais amor entre irmãos!", pode ler-se, na legenda das fotografias.

De recordar que Jacques e Gabriella são frutos do casamento do príncipe Alberto com a princesa Charlene. Já Jazmin nasceu de uma relação anterior do príncipe com Tamara Rotolo e Alexandre de outra relação de Alberto com Nicole Coste. Por terem nascido fora do casamento, nenhum dos filhos mais velhos do soberano faz parte da linha de sucessão ao trono.

