Hoje, 9 de dezembro, é dia de festa no seio da família real monegasca. Os filhos do príncipe Alberto e de Charlene no Mónaco estão de parabéns. A data foi evidenciada pela Casa Real através de uma ternurenta partilha nas redes sociais.

Conforme poderá ver de seguida trata-se de um retrato no qual os irmãos gémeos - o príncipe Jacques e a princesa Gabriella - estão abraçados.

Na imagem, que mereceu os mais diversos elogios dos seguidores, é possível ver como os príncipes, que completam nove anos, cresceram.