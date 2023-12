Luísa Sonza venceu um prémio na categoria 'Música Mainstream' nos WME Music Awards 2023 esta quinta-feira, dia 14, com a música 'Chico', mas não subiu ao palco para receber o prémio.

A cantora até se encontrava no evento, mas ao ser anunciada como vencedora e chamada ao palco por Titi Müller e Marimoon, Luísa não apareceu.

As duas apresentadoras ficaram constrangidas, questionando-se onde estaria a cantora, mas acabaram por abandonar o palco, um momento que pode ver aqui.

De recordar que a música 'Chico' foi escrita por Luísa para o ex-namorado, Chico Moedas. No entanto, a relação durou apenas alguns meses e terminou em setembro, após a cantora ter descoberto e exposto que foi traída. Desde então, Luísa quando canta a música troca o verso "Chico, se tu me quiseres" por "Se acaso me quiseres", não tendo voltado a entoar o nome do 'ex'.

Após a polémica de não ter subido ao palco, Luísa disse que estava no camarim e que não ouviu quando chamaram o seu nome, reforçando que gosta muito da música.

