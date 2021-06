Luísa Sonza viajou até ao México acompanhada pelo namorado, Vitão, depois de se ter visto envolvida numa enorme polémica.

A cantora brasileira foi alvo de diversos ataques depois do filho do ex-marido, o comediante Whindersson Nunes, ter morrido antes de nascer.

Os assessores da artista confirmaram à imprensa esta 'escapadinha', notando que o objetivo é "descansar, cuidar da saúde e também por segurança".

Note-se que os ataques foram de tal forma intensos que houve mesmo quem chegasse a ameaçar Luísa e Vitão de morte.

"Aproveitamos para ressaltar que Luísa, junto com o seu namorado, o cantor Vitão, continuam a sofrer ataques verbais pelas ruas e nas redes sociais, por inverdades ditas na internet. Pedimos mais uma vez respeito e empatia pelo próximo. Todas as medidas cabíveis para as pessoas que continuam com estes ataques estão a ser tomadas", completaram os assessores.

Leia Também: Vitão defende Luísa Sonza de ataques de ódio nas redes sociais