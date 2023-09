O Brasil acordou ontem, 20 de setembro, com uma polémica que marcaria o dia e, certamente, os próximos. O namoro de Luísa Sonza e Chico Moedas parecia ter tudo para ser para 'a vida toda', mas acabou cedo e envolto em polémica.

Traição foi revelada na televisão

A conhecida apresentadora Ana Maria Braga recebeu no estúdio do programa 'Mais Você' a cantora Luísa Sonza mas a conversa, que começou por ser sobre um novo tema, terminou com o anúncio do término do mediático namoro com Chico.

Luísa decidiu ler um longo texto que havia escrito, no qual assumiu ter sido traída e onde garantiu que não toleraria a infidelidade do ex-companheiro, que a partir desse mesmo momento passou a ser conhecida por todos os brasileiros (e não só).

Em poucos minutos, a Internet não falava de outra coisa

As horas que se seguiram tornaram este assunto numa tendência nas redes sociais, onde agora é possível encontrar todo o tipo de opiniões. Se uns acham que a exposição foi merecida e que a atitude de Chico é altamente condenável, outros consideram que Luísa não deveria ter falado da traição na televisão.

Na Internet há mesmo quem acuse Luísa Sonza de ter traído o ex-marido, o humorista Whindersson Nunes, rumor que foi ouvido pela primeira vez em 2020, quando os dois se separaram, mas que nunca foi confirmado por nenhum dos intervenientes.

"Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar"

Toda esta história da traição de Chico Moedas ganhou particular destaque porque uma das canções do momento do Brasil já era 'Chico', tema que Luísa Sonza escreveu em homenagem ao companheiro. Versos como "Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar" e "se for para repartir o amor, que reparta comigo" estão agora a ser alvo de gozo e readaptados em memes que já se tornaram virais no TikTok e no X, antigo Twitter.

Siga o link

A alegada amante também já se pronunciou

Depois de conhecida a traição, a curiosidade passou a ser descobrir qual foi a pessoa com quem Chico cometeu a mesma. Letícia Lopes, uma jovem estudante anónima, abordou a comunicação social para confessar ter sido ela quem se envolveu com o ex-companheiro de Luísa Sonza.

Ao programa 'Fofocalizando', da SBT, Letícia esclareceu: "Conheci o Francisco em 2018 na Cantareira, em Niterói, e foi quando ficámos [nos envolvemos] pela primeira vez. Este ano, quando nos encontrámos, ele mencionou que estava com a Luísa, mas acredito que nem ele sabia que era um relacionamento sério".

Importa lembrar que o namoro de Luísa Sonza e Chico Moedas foi tornado público em julho deste ano, mas sabe-se que o mesmo já tinha algum tempo. Acabou por durar apenas quatro meses.

A conta de Instagram de Chico Moedas está neste momento indisponível, não se sabendo se foi o próprio a desativá-la.

Leia Também: Luísa Sonza confirma fim de namoro com Chico Moedas e diz que foi traída