Luísa Sonza e Chico Veiga estão mesmo separados. Como lhe demos conta aqui, os rumores eram mais que muitos mas a confirmação foi apenas feita hoje, dia 20 de setembro.

A cantora, durante a sua presença no programa 'Mais Você', conduzido por Ana Maria Braga, anunciou publicamente o fim da relação, tendo contado ainda que foi traída. As lágrimas escorreram pelos olhos durante toda a declaração.

"É insuportável que a traição, a quebra do combinado, de respeito, confiança, zelo, continua a ser normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe da dor que se sente e o que isso desencadeia, do que eles chamam um 'erro pontual'. A traição faz com que se invalide, com que se sinta idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar. É uma quebra da confiança. É o medo de acreditar nas pessoas. É um sonho destruído. Toda a sua entrega, todo seu zelo, cuidado e amor jogados fora", começou por dizer Luísa.

"Dizem que somos loucas, riem-se da nossa intuição, literalmente falam que a realidade é só um detalhe para ti. Invalidando tudo em que pensamos, acreditamos e vemos. Tudo o que é real. A verdade é que eles acreditam que somos burras, frágeis, fáceis de convencer e manipular. Que o mundo é deles e que eles escolhem tudo. Que nada é grave. Que sabe como é, homem é assim", acrescentou depois a cantora.

"Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Hoje vocês não vencem. Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, minhas tias e todas as mulheres que vi a minha vida inteira serem traídas e sem terem para onde ir. Hoje eu escolho proteger-me ao invés de proteger-te a ti, mesmo que eu queira. Porque tu, naquela noite, naquele bar, não me protegeste, mesmo que eu quisesse. Hoje digo-te adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você", concluiu Luísa, muito emocionada.

Vale lembrar que, recentemente, Luísa Souza lançou o tema 'Chico', dedicado ao então companheiro. Ouça abaixo.

