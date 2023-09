Os fãs de Luísa Sonza ficaram preocupados com os rumores, divulgados pela imprensa cor-de-rosa, que davam conta do fim da relação da cantora com Chico Veiga.

A informação foi primeiramente divulgada pelo colunista Lucas Pasin e difundida depois por outros meios.

O jornalista garantiu que Luísa está a viver um "inferno pessoal", sublinhando o facto de a mesma ter deixado de trabalhar com o produtor Lucas Pinho devido a um "pico de stress", que resultou num pedido de demissão.

Pasin referiu ainda que a relação amorosa de Luísa Sonza ficou afetada pelo lançamento do tema romântico 'Chico', dedicado ao companheiro, dado que este não queria a "exposição mediática" que acabou por ter nos últimos dias.

A assessoria da cantora, entretanto, fez questão de reagir a estas declarações, negando-as.

"Não, não é verdade. Ela está no Rio [de Janeiro], a passar alguns dias, inclusive com Chico", pode ler-se na resposta, citada pelo Gshow.

