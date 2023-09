A gala dos VMA 2023 é um dos assuntos do momento e nem Britney Spears deixou passar o evento em branco.

Embora não tenha estado presente na edição deste ano, a cantora já chegou a ser uma das grandes estrelas dos VMA e lembrou, nas redes sociais, que chegaram mesmo a intitulá-la como 'a rainha da MTV'.

"Uma das minhas galas de prémios favoritas sempre foram os VMA! Passei tantos momentos fantásticos naquele palco e até já me chamaram a 'rainha da MTV'... Mal posso esperar para partilhar mais VMA e outras memórias de atuações em galas de prémios no [livro] #TheWomanInMe ['A Mulher Que Há em Mim'] a 24 de outubro", fez notar, reforçando assim que o seu novo livro de memórias estreia já no próximo mês.

Leia Também: VMA 2023. Shakira recebeu vénia do público mas a estrela foi Taylor Swift