Francisco Colaço, companheiro de longa data de Luísa Castel-Branco, decidiu que no seu aniversário gostaria de assistir ao jogo do Benfica contra o Barcelona, mas o programa parece ter desagradado a escritora. Em tom de brincadeira, a comentadora do 'Big Brother' expôs a situação nas redes sociais com um divertido vídeo do companheiro. "E ao fim de 26 anos ele troca-me por 11 homens cuecas!", escreveu na legenda. Veja abaixo as imagens que deixaram os seguidores às gargalhadas. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Luisa Castel-Branco (@luisacastel.branco) Leia Também: Luísa Castel-Branco publica rara fotografia dos três filhos juntos