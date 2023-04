Luís Filipe Borges e a companheira, Sara Santos, preparam-se para ser pais do segundo bebé.

A novidade foi destacada nas redes socais esta quinta-feira, dia 13 de abril, onde Sara Santos deixou-se fotografar já com uma 'barriguinha' que não passa despercebida e com o pequeno Tomé [primeiro filho do casal] a segurar na ecografia que comprova a gravidez.

"O melhor presente que lhe poderíamos dar. Os Santos Borges = 4", escreveu na legenda das fotografias em que Tomé surge sempre ao colo da mamã.

