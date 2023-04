Ruth Oliveira destacou na sua página de Instagram uma imagem real, mostrando o corpo dois meses depois do parto.

A ex-participante do 'Casados à Primeira Vista' foi mãe pela primeira vez no passado mês de fevereiro, quando nasceu a pequena Frederica.

"Nós podemos até ficar saudosas das fotografias de 2008, daquele ano que fomos muito à praia e estávamos um 'tissão', eu adoro estar bronzeada, ou que viajamos para destinos paradisíacos. Mas eu consigo ver beleza numa foto destas. É verdade que sou uma das pessoas mais autocríticas que conheço, mas ontem eu achei conceito estas calças da máquina de Pressoterapia da clínica", escreveu na legenda da imagem, citando depois a música de Jojo Todynho: "acordei gostosa".

Além disso, também destacou que está pronta para começar com o "plano detox pensado para as mamãs".

De recordar que a bebé Frederica é fruto do casamento com Bruno Santos. O também ex-participante do 'Casados à Primeira Vista' é ainda pai de Maria, fruto de uma relação anterior.

