Luís Filipe Borges está esta quarta-feira, dia 5, de parabéns pelo 43.º aniversário e a data começou a ser celebrada nas redes sociais logo pela manhã, com uma mensagem de carinho do colega e amigo de longa data Pedro Pacheco.

"Parabéns meu grande e talentoso amigo. Mesmo no meio de tanta loucura que está a acontecer no mundo, este vai por certo ser um dos melhores anos da tua vida", foram as palavras do radialista e apresentador que acompanham uma memória fotográfica.

