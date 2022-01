Luís Filipe Borges está em isolamento profilático depois da mulher, Sara, ter testado positivo à Covid-19. Assim sendo, o espetáculo 'Três é Demais - Segundo Dose' marcado para os dias 26 e 27 e janeiro no teatro Sá da Bandeira, no Porto, tem agora novas datas.

No Instagram foi partilhada uma nota onde anunciam as novas datas, marcadas para os dias 13 e 14 abril. "Os bilhetes comprados ficam válidos para as novas datas", destaca António Raminhos na publicação que fez no Instagram esta segunda-feira.

De recordar que o espetáculo junta Raminhos, Luís Filipe Borges e Marco Horácio.

