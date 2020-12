Luís Borges confirmou a separação de Sara Sampaio e Oliver Ripley. Os rumores começaram no verão e tiveram fim este sábado, dia 12, com uma publicação no Instagram do modelo.

A propósito de uma notícia que referia que o anjo da Victoria's Secret exibia os luxos da casa do antigo companheiro, Luís Borges saiu em defesa da amiga e esclareceu que a casa onde Sara Sampaio vive em Los Angeles foi comprada pela própria.

"A Sara COMPROU uma casa em LA o ano passado na qual vive desde que se mudou para lá. É assim tão difícil perceber que uma mulher pode ser independente financeiramente? [...] O título desta notícia devia ser: Sara Sampaio mostra luxos da casa que comprou em LA e onde o EX viveu com ela", foram as palavras que colocaram um ponto final na especulação.

Publicação de Luís Borges© Instagram

Leia Também: Sara Sampaio no Hawai. As fotos da 'escapadinha' de fazer inveja