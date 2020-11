Se em tempos antes da pandemia estas férias de Sara Sampaio iriam fazer inveja a qualquer um, imagine-se agora, em que muitas pessoas são obrigadas a permanecer a maior parte do tempo em casa.

A modelo portuguesa encontra-se atualmente no Havai, conforme tem vindo a partilhar com os mais de sete milhões de seguidores que tem no Instagram.

As imagens não deixam ninguém indiferente, assim como um vídeo no qual, corajosamente, Sara mergulha num tanque de água gelada.

Veja as fotos na galeria e o vídeo de seguida.

