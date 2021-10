Luís Borges tem feito furor com as mais recentes publicações na sua conta de Instagram. O modelo português, de 33 anos, esteve presente em alguns dos eventos ligados à Semana da Moda de Paris e por lá encontrou caras bem conhecidas do público brasileiro (e não só).

Ainda esta terça-feira, 5 de outubro, por exemplo, Luís partilhou imagens do "reencontro das cerejinhas", nas quais surge ao lado da atriz e ex-namorada de Neymar, Bruna Marquezine.

Antes disso já tinha também posado com a apresentadora Sabrina Sato e ainda com a artista Jogo Todynho e Cauã Reymond.

Veja (ou reveja) todas as fotografias na galeria.

