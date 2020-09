Soraia e Diogo, ex-concorrentes do programa 'Big Brother', estrearam-se esta segunda-feira, 14 de setembro, no 'Última Hora' do 'Big Brother - A Revolução' no papel de comentadores.

Quem fez questão de falar deste momento foi Luís Borges, que não resistiu em destacar o look de Soraia. Isto porque a figura pública usou uma t-shirt da marca do modelo.

"Soraia na sua estreia como comentadora do 'BB' a usar t-shirt B488", escreveu na legenda das imagens que pode ver na publicação abaixo:

