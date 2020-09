Jéssica Antunes, de 26 anos, foi um dos nomes que, este domingo, 'encheram' a casa do 'Big Brother - A Revolução', da TVI. A jovem é uma das concorrentes do reality show e contou com o apoio da irmã e dos amigos.

Na noite deste domingo, o cantor Paulo Sousa juntou-se à irmã de Jéssica, Margarida Antunes, e a outras amigas para ver a concorrente a entrar na casa mais vigiada do país, momento que foi destacado nas stories do Instagram.

"A trupe a apoiar a Jéssica", lê-se na imagem que o cantor publicou na rede social e que pode ver na galeria.

Leia Também: Concorrente de 'Big Brother - A Revolução' é amiga de Diogo Carmona