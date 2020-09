Estreou na noite deste domingo, 13 de setembro, o 'Big Brother - A Revolução', com Teresa Guilherme a apresentar o formato. Os concorrentes do programa entraram para a casa mais vigiada do país e, entre eles, está uma amiga de Diogo Carmona.

Joana de Albuquerque tem 20 anos, é de Cascais, e tem um canal no YouTube onde no passado mês de março publicou uma conversa com o ator.

No vídeo, enquanto bebem gin, Diogo e Joana estiveram a jogar ao 'eu nunca'. Para recordar este momento, clique aqui.

Leia Também: 'Big Brother - A Revolução': Conheça os novos concorrentes da casa!