Diogo Carmona fez uma série de revelações inéditas em conversa com uma amiga, Joana de Albuquerque, que decidiu criar um canal no Youtube durante a pandemia do novo coronavírus. Uma "série" intitulada 'Gin', que contou com a participação do ator no mais recente episódio.

Durante o vídeo, Diogo e Joana estiveram a jogar ao 'eu nunca' e ainda contaram 'duas verdades e uma mentira'.

Entre as muitas revelações, Carmona contou que já "gravou um filme porno", deixando a referida amiga de 'boca aberta'.

Veja o vídeo na íntegra:

