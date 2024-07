Depois de ter recebido um convite da Federação de Patinagem de França - através do Instagram - para fazer uma participação especial nos Jogos Olímpicos, Diogo Carmona esteve no 'Goucha', da TVI, onde contou tudo.

"Contactaram-me e aceitei de bom grado. O objetivo é promover o skate adaptado, o skate para pessoas com deficiência", explicou, comentando que sente que ainda está "um bocado longe" de um dia esta ser uma modalidade paralímpica.

Para que tal aconteça, diz, "depende de toda a gente, das ações que promovam o skate adaptado". Por isso é que vai fazer esta participação.

"Vou e com o apoio necessário", acrescentou, referindo que vai fazer uma "exibição" no Skate park, no dia 31 de julho, e será "o único português".

"O meu foco é dar o meu melhor, apesar de não ser uma competição, e tirar o máximo proveito desta experiência porque não é todos os dias que se vai aos Jogos Olímpicos. É um momento muito especial na minha vida", partilhou ainda em conversa com Manuel Luís Goucha, esta sexta-feira, dia 19 de julho.

