As crianças são fruto da relação do cantor com Anna Kournikova.

Enrique Iglesias e Anna Kournikova mantiveram-se sempre longe dos holofotes, protegendo assim a relação e os filhos. No entanto, apesar de discretos, não deixam de fazer algumas partilhas com os seguidores no Instagram. Juntos desde 2001, Enrique Iglesias e Anna Kournikova foram pais pela primeira vez em dezembro de 2017, quando deram as boas-vindas aos gémeos Lucy e Nicholas. Anos mais tarde, em janeiro de 2020, nasceu a filha mais nova Mary. E foi precisamente depois de os filhos nascerem que a mamã começou a dar aos seguidores um pequeno vislumbre da vida familiar, publicando, ocasionalmente, no Instagram algumas imagens das crianças. Veja na galeria.