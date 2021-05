Neste Dia da Mãe, Luciana Abreu foi mimada pelas filhas com um vídeo no qual as quatro meninas lhe dedicam palavras de agradecimento pela mãe presente e carinhosa que tem sido.

Arrebatada com o gesto, a artista não resistiu em partilhar as imagens na sua página de Instagram, onde se mostrou profundamente comovida.

"Não aguentei... Publico este vídeo para continuar a dar força a todas as mães (principalmente a todas as mães solteiras) que lutam por um futuro melhor, pelo amor incondicional que nutrem pelos seus filhos. Mães, esta é a nossa maior profissão e a única que é remunerada com o sentimento mais nobre, o AMOR", escreveu.

Luciana Abreu terminou a mensagem com um agradecimento especial às suas "filhas amadas", afirmando que "é por elas e para elas que vive". "Sou a mãe mais feliz do mundo", rematou.

Recorde-se que a atriz é mãe de Lyonce, de 10 anos, e Lyannii, de nove, fruto do relacionamento com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, de três anos, que nasceram do casamento entretanto terminado com Daniel Souza.

