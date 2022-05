Luciana Abreu voltou a pisar o palco dos 'Ídolos', na noite deste sábado, 28 de maio, naquela que foi a segunda gala do concurso.

A atriz juntou-se a Filipa Nascimento e Mariana Pacheco para dar voz ao tema 'Do Lado do Amor (Isto É Paixão)', de Toy. Este é o tema genérico da novela 'Amor, Amor', da SIC, que termina na em breve e que conta com a participação das atrizes.

A propósito do tema da gala ser o amor, as artistas subiram a palco para interpretar o tema e o momento marcou o regresso de Luciana Abreu ao concurso, no qual foi concorrente na edição de 2004, quando tinha 18 anos.

