"As minhas pequenas estão grandes", foi desta forma que Luciana Abreu deu início a uma partilha emotiva através da qual celebra o facto de as filhas mais novas, as gémeas Amoor e Valentine, terem terminado a pré-primária e estarem prestes a entrar no primeiro ciclo.

A atriz e cantora resolveu juntar à sua mensagem fotografias da festa de finalistas das meninas, mas também imagens raras captadas após o nascimento de ambas.

Amoor e Valentine, fruto do casamento entretanto terminado entre Luciana e Daniel Souza, nasceram prematuras em dezembro de 2017 e estiveram vários dias internadas até serem levadas para casa.

Luciana Abreu, recorde-se, é ainda mãe de duas meninas mais velhas, Lyonce e Lyannii, resultado da relação com o futebolista Yannick Djaló.