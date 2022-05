Luciana Abreu volta hoje, 22 de maio, a não marcar presença no programa 'Domingão' por motivos de saúde. Depois de a cantora ter estado doente, são agora as suas filhas a inspirar cuidados de saúde.

De acordo com uma recente partilha de Luciana, as gémeas Amoor e Valentine foram diagnosticadas com pneumonia.

"Esta alegria e leveza que não vos para. Minhas eternas prematuras que tanto vos amo. Olá pneumonia marota", escreve a atriz e cantora ao mostrar uma das meninas no hospital a realizar uma radiografia.

Amoor e Valentine, atualmente com quatro anos, nasceram prematuras, com apenas sete meses de gestação, e são por isso mais sensíveis a infeções respiratórias. Em julho de 2021, Luciana esteve no hospital com as meninas e já nessa altura as duas foram diagnosticadas com pneumonia.



© Reprodução Instagram/ Luciana Abreu

Luciana presenteou ainda os seguidores do Instagram com imagens das câmaras de videovigilância que instalou no quarto das filhas. As imagens mostram a artista a tentara adormecer as meninas.

"O nosso 'Domingão'. Ninguém quer fazer o Ohóóó nesta casa", lê-se na legenda da partilha.

Luciana Abreu, recorde-se, é ainda mãe de duas outras crianças, Lyonce, de 11 anos, e Lyannii, de 10, que nasceram da relação com Yannick Djaló. Já as gémeas Amoor e Valentine são fruto do casamento com Daniel Souza.

