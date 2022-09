Foi ontem, 2 de setembro, transmitida uma conversa de Luciana Abreu e Emanuel no programa 'Júlia', na SIC. A dupla, que anima todos os domingos dos portugueses no 'Domingão', falou sobre a carreira e os sonhos para o futuro.

"A Globo fez-te recentemente uma proposta. Porque é que continuas a não aceitar propostas para fora de Portugal?", perguntou Emanuel.

"Eu sou muito grata a quem me deu a oportunidade de abraçar uma 'Floribella', que eternizo hoje nos meus espetáculos. A partir daí agarrei-me à minha voz, à interpretação, tornei-me uma filha SIC, mantenho esta exclusividade há muito anos. Decidi, uma vez que me enraizei cá, por curtos espaços de tempo vou, faço e gosto muito. Agora, tenho-me mantido cá porque sou feliz cá", nota Luciana.

"Há 20 anos decidi entrar para a escola do aprender melhor que posso. Decidi aprender com os melhores, os mais velhos, com aqueles com que me fui formando em plateau. Sou aquela esponjinha, vou sempre absorvendo tudo. Não gosto de estagnar, gosto de evoluir", completa.

Veja o momento.

Leia Também: Luciana Abreu 'sofre' partida das filhas enquanto descansava