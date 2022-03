Luciana Abreu presenteou esta quarta-feira os seus seguidores do Instagram com uma partilha na qual revela fotografias únicas das filhas mais velhas.

Os 'tesourinhos' mostram Lyonce e Lyannii vestidas de igual a posarem para a foto.

"Fui ao baú", brinca a atriz e cantora na legenda das imagens, agora disponíveis na galeria.

As filhas mais velhas de Luciana Abreu, recorde-se, resultam da relação com Yannick Djaló. A atriz é ainda mãe de Valentine e Amoor, fruto do casamento com Daniel Souza.

