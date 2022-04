Luciana Abreu emitiu um comunicado nas respetivas redes sociais a comentar a entrevista que o ex-marido, Daniel Souza, deu a Manuel Luís Goucha para o programa vespertino do apresentador da TVI.

Leia de seguida as declarações de Luciana:

"Por ter recebido de vários jornalistas um pedido de reação à entrevista que o Daniel irá dar à TVI, gostaria de dar a seguinte informação.

Não irei ver esse programa pois tenho o tempo todo ocupado com as gravações e as minhas filhas.

Do pouco tempo que tenho para ver televisão dedico-o totalmente a ver a SIC.

A SIC é uma televisão que me merece confiança pela verdade das notícias e porque é uma televisão de causas, nomeadamente, o apoio que tem dado às vítimas de violência doméstica.

Não levarei para fora do tribunal o que é do tribunal, nem utilizarei os meios de comunicação social para influenciar sentenças ou para denegrir ou afetar a vida das minhas filhas.

Elas não nos perdoarão".

Luciana Abreu e Daniel Souza, recorde-se, trocaram alianças em 2014 e estão separados desde 2019. Têm duas filhas em comum, as gémeas Amoor e Valentine, de quatro anos.

A conversa será transmitida no decorrer da próxima semana, mas ainda não foi anunciado o dia.

