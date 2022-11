Luciana Abreu não podia ser uma mãe mais 'babada'. Na sua conta de Instagram, a artista e apresentadora da SIC partilhou com os seguidores o primeiro vídeo editado pela filha mais velha, Lyonce Viktórya, de 11 anos.

"Vou partilhar convosco o primeiro vídeo editado pela minha filha mais velha. Só posso publicar", escreveu na legenda da publicação.

De notar que Luciana é ainda mãe de Lyannii, de 10 anos, fruto do anterior relacionamento com Yannick Djaló (tal como Leyonce) e das gémeas Amour e Valetine, de quatro anos, do casamento terminado com Daniel Souza.

