"Quando recebemos uma bênção sem dimensão", esta foi a legenda escolhida por Luciana Abreu para uma partilha amorosa na qual revelou fotografias de momentos únicos com as filhas.

As imagens, agora disponíveis na galeria, mostram divertidos passeios na praia com as gémeas Amoor e Valentine, as acrobacias de Lyonce Viiktórya e as guloseimas que deixam as meninas deliciadas.

Além das gémeas Amoor e Valentine, fruto do casamento entretanto terminado com Daniel Souza, e de Lyonce, Luciana Abreu é ainda mãe de Lyannii. As duas filhas mais velhas da artista nascem da relação passada com Yannick Djaló.

