Luciana Abreu tem vindo a partilhar na sua página de Instagram várias imagens de bons momentos que passa com as filhas, e este sábado não foi exceção.

A atriz e cantora publicou um conjunto de novas fotografias onde aparece com as quatro filhas, destacando mais uma vez a sua família na rede social.

De recordar que Luciana Abreu é mãe de Lyonce e Lyannii, fruto da união passada com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, do casamento terminado com Daniel Souza.

