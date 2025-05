Blake Lively tem agora mais um processo em mãos. Segundo o que seis ex-funcionários da sua entiga empresa, a Preserve, disseram ao Daily Mail, esta e o seu irmão, Eric Lively, promoviam um "ambiente tóxico e pouco profissional" no local.

"As alegações que a Blake está a fazer agora [contra o Justin Baldoni] são profundamente irónicas, visto que aquele era um dos ambientes mais tóxicos, emocionalmente desgastantes e desorganizados que se possa imaginar", refere uma fonte à publicação.

No artigo são ainda dados mais detalhes sobre a situação dos trabalhadores na empresa. Ao que parece, Eric deixava-se dormir várias vezes e deixava os funcionários à espera do lado de fora, ao frio. Durante meses não havia mobília nos escritórios e estes eram obrigados a ficarem sentados no chão. Para além disso, trabalhavam muitas horas e nem sempre recebiam o salário na data certa.

A Preserve surgiu em 2014 e era uma loja online que vendia artigos artesanais para casa mas fechou em menos de um ano.

Leia Também: Blake Lively terá ameaçado expor mensagens de Taylor Swift