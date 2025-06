O processo que Blake Lively colocou a Justin Baldoni sofreu uma alteração. A atriz entrou com um pedido em tribunal, esta segunda-feira, para que sejam retiradas as queixas de danos emocionais voluntários e involuntários, avança o Daily Mail.

Esta decisão é uma consequência do pedido do advogado do ator que exigiu provas psicológicas da parte de Lively que mostrassem, por exemplo, quem tinham sido os prestadores de cuidados de saúde mental da atriz e relatórios das sessões de terapia.

Para evitar expor o seu diagnóstico psicológico, a atriz preferiu esta solução e eliminar a acusação.

Blake Lively acusa o ator, com quem contracenou em 'Isto Acaba Aqui', de assédio sexual e difamação. Por sua vez, Baldoni acusa a colega e o marido, Ryan Reynolds, de difamação e extorção.

O julgamento está marcado para 9 de março de 2026.

Leia Também: Blake Lively acusada de promover "ambiente tóxico" na sua empresa