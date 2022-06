Como mãe ‘babada’ que é, Luciana Abreu não resiste em partilhar com os seguidores das redes sociais momentos de diversão protagonizados pelas filhas.

Hoje, por exemplo, a artista publicou na sua conta de Instagram imagens que mostram as gémeas, Amour e Valentine, a divertirem-se na praia.

“Sobre a FELICIDADE”, escreveu a também apresentadora na legenda da publicação.

Recorde-se que Amour e Valentine, de quatro anos, são frutos do anterior casamento de Luciana com Daniel Souza. Já Lyonce, de 11 anos, e Lyannii, de dez, são da relação passada com Yannick Djaló.

Leia Também: Luciana Abreu feliz no arranque de nova novela. "Viva ao mundo da ficção"