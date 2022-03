Este domingo, 20 de março, é uma data especial para Luciana Abreu. Completam-se 10 anos desde que a atriz foi mãe de Lyannii, data que foi carinhosamente assinalada nas redes sociais.

"A tua primeira década, meu amor querido, minha benção. És tudo o que eu sempre sonhei. AMO-TE. Parabéns minha Nini", escreveu a atriz.

Lyannii e Lyonce, de 11 anos, são fruto da relação passada de Luciana Abreu com Yannick Djaló. A artista é ainda mãe das gémeas Amoor e Valentine, de quatro anos, que nasceram do casamento, entretanto terminado, com Daniel Souza.

Leia Também: Luciana Abreu lembra participação no Chuva de Estrelas. Já lá vão 13 anos