Luciana Abreu resolveu fazer uma nova tatuagem. A atriz, cantora e apresentadora quis desenhar no corpo uma das suas grande paixões: a música.

Tal como revela através da sua mais recente partilha na rede social Instagram, Luciana tatuou na zona lateral do dorso uma clave de sol.

A estrela da SIC mostrou aos fãs o resultado final e aproveitou a partilha para destacar o trabalho do estúdio, The Ink Office, onde escolheu fazer a tatuagem.

Ora veja:

