Luciana Abreu não tem uma relação fácil com o pai biológico, Luís Costa Real, há vários anos. Depois de já se terem enfrentado em tribunal várias vezes, pai e filha permanecem de relações cortadas.

É por isso ao seu pai do coração, Manuel Correia, que a cantora e atriz dedica a sua homenagem no Dia do Pai.

"Pai. Ao meu grande pai, gratidão por tudo. Estás sempre comigo quando preciso, quer seja para abraçar as minhas filhas ou até para me dar colo com esta idade (a minha kkkk)", começa por ler-se numa mensagem à qual Luciana junta uma fotografia de Manuel.

"As palavras certas na hora certa. Não foi contigo que dei os primeiros passos, mas foste tu que me ensinaste a ser a mulher que também veste as calças quando é preciso. No entanto, preparaste-me até de madrugada para o meu primeiro exame na universidade e ensinaste-me a viver a vida. E aqui te deixo a minha homenagem com uma grande salva de palmas e um orgulho que já me transcende, pelas vidas que tens salvo. És um exemplo a seguir. Obrigada por me teres adotado no teu coração. Pai, fica", termina a estrela da SIC, emocionando os seus seguidores.

[Imagem partilhada pela cantora e atriz]© Reprodução Instagram/ Luciana Abreu

Luciana Abreu preparou ainda uma surpresa especial para a sua família do coração, um jantar do Dia do Pai que terminou com a festa de aniversário de uma das suas filhas, Lyannii, que hoje completa nove anos de vida.

Recorde-se que também com a mãe e a irmã biológica Luciana Abreu se encontra de relações cortadas. Manuel Correia e a sua esposa, Maria Odette Raposo, têm sido os seus grandes pilares nesta fase.

